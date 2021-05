- İsrail BM temsilcisi Erdan: 'İsrail, Filistin ile değil Hamas ile savaşıyor'

-- Erdan’ın konuşması



- İsrail BM temsilcisi Gilad Erdan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu öne sürerek, İsrail'in Filistin ile değil Hamas ile savaştığını savundu. İsrail ve Filistin arasındaki şiddetli çatışmaları görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuşan BM İsrail temsilcisi Gilad Erdan, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu öne sürerek, İsrail'in Filistin ile değil Hamas ile savaştığını savundu. Erdan, Hamas'ın son 11 gün içinde İsrail şehirlerine 4 binden fazla roket attığını ve İsrailli ailelerin Hamas'ın roket saldırısından kaçtığını aktararak, İsrail'in kayıtsız kalmayacağını vurguladı. BM Genel Kuruluna seslenen Erdan, "Ne yazık ki, bugünkü tartışmada, BM için belirlenen hedeflerin savunulduğunu görmüyoruz. Bugünkü tartışmanın konusu kimlerin Hamas'ın değerlerini görmezden geldiği ve nefret tarafında olduğu, kimin barış tarafında olduğu hakkında olmalıdır" dedi.

BM'nin genellikle yavaş organize olduğunu ancak İsrail'e baskı yapmak için acele ettiğini söyleyen Erdan, "Hamas terörizmi ile İsrail savunması arasında ayrım yapamayan her konuşmacı, sadece Hamas’ı güçlendirmiş oluyor" ifadelerini kullandı. "İsrail saldırıları sivilleri hedef almaz" Erdan, Hamas'ın sivilleri hedef aldığını öne sürerek, "İsrail sivil kayıpları önlemek için her türlü çabayı gösteriyor. Hamas tam tersini yapıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in, Filistinlilerin ölümlerini trajedi olarak görürken, Hamas'ın her İsrail ölümünü bir zafer olarak gördüğünü aktaran Erdan, "Bu İsrail ile Filistin arasındaki bir savaş değil, bu sadece İsrail ve Hamas arasında bir savaş" dedi.

"İsrail kendini savunmaya devam edecek" "Başkentimize roket atıp sonra ateşkes istiyormuş gibi yapamazsınız. Biz yara bandı değil, bir çare arıyoruz" diyen İsrail BM temsilcisi Erdan, BM Kurulunda Bakanlara seslenerek "BM üyesi bir devlet ile terörist bir grup arasında karşılaştırma yapamazsınız. Terörist İstanbul'a, Paris'e veya Kopenhag'a bomba atsa da benzer şekilde tepki verir miydiniz?" dedi.

Erdan, İsrail'in barış tarafında olduğunu vurgularken, ancak kendisini savunmak için gerekli tüm adımları atacağını da sözlerine ekledi. Erdan, "Her zaman barışı ilerletmek için çalışacağız. Sadece bu yıl Müslüman ülkelerle 4 barış anlaşması imzaladık. 2005 yılında Gazze şeridindeki Yahudi evlerini kaldırdık. Ancak Hamas, İsrail'in var olma hakkını kabul etmiyor, şiddet kullanmayı tercih ediyor" dedi.

"Hamas'ı güçlendirmeyin" BM'nin Hamas'ın yaptıklarını görmezden geldiğini iddia eden İsrail BM temsilcisi Erdan, "Bu kurum Hamas'ı güçlendirirse Hamas'ın Filistin otoritesini değiştirme şansı daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullanarak, "İsrail'in, Türkiye gibi bu meclisin bir üyesi tarafından antisemitik ifadelerle suçlanması, dünya çapında antisemitik saldırıları teşvik ediyor" dedi.

"İsrail'in kendini savunma hakkına sahip" BM ABD temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanabilmesi için ABD'nin her diplomatik çabayı savunmaya devam edeceğini söyledi.



Greenfield, "Barış için ABD kadar çalışan ülke yok" ifadesini kullanarak, ABD'nin şiddete neden olan aşırılığa karşı durduğunu ve barışa doğru ilerlemeye odaklanmanın gerekli olduğunu belirtti.

ABD’nin İsrail ile Filistin arasında barış için zorlamaya devam edeceğini belirten Thomas-Greenfield, ABD'nin son iki hafta içinde en az beşi Başkan Joe Biden olmak üzere en üst düzeyde 60'tan fazla diplomatik toplantı düzenlediğini ifade etti.

Thomas-Greenfield, Biden yönetiminin diğer ülkelerle birlikte "mevcut şiddete hızlı bir şekilde son vermek ve uzun vadede kalıcı, sürdürülebilir bir barış için koşullar oluşturmak" konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Greenfield, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade etmesine rağmen yine de ABD'nin sessiz kalmadığını ve tarafları barış için zorlamaya devam edeceğini belirtti.