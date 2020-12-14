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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail belediyesi, Kudüs'teki Müslüman kabristanına ait duvar ve merdiveni yıktı

İsrail belediyesi, Kudüs'teki Müslüman kabristanına ait duvar ve merdiveni yıktı

- Yıkım detayları - Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Yönetim Müdürü Ahmed ed - Decani'nin açıklaması - Yıkılmış mezarlık duvarından detaylarKUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'teki eski surların bitişiğinde yer alan El - Yusufiyye Kabristanı'nın duvar ve merdivenini yıktı.Belediye ekibi, Eski Şehri bölgesini çevreleyen eski surun bitişiğindeki El - Yusufiyye Kabristanı'na ait alana bahçe yapma planıyla İsrail askerleri ve buldozerler eşliğinde geldi.Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Yönetim Müdürü Ahmed ed - Decani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi eşliğindeki belediye ekibinin El - Yusufiyye Kabristanı bitişiğindeki Şehit Anıtı alanına baskın düzenlediğini belirtti.
Decani, İsrail Belediyesi'nin kabristanın kuzey kısmındaki duvarı ve merdiveni yıkarak saldırılarına yeniden başladığını belirtti.
Bölgenin İslami vakıf alanı, Müslüman kabristanına ait bir alan olduğuna işaret eden Decani, bölgeye yapılan saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.Onlarca Filistin li, belediyenin çalışmalarını engellemek için bölgede toplandı.İsrail Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, yaklaşık iki hafta önce Eski Şehir bölgesi ve Mescid - i Aksa'ya ulaştıran tarihi bir merdiveni yıkmıştı. Filistin liler, daha sonra yıkıma engel olmuştu.

Kabristan Misyon Muhabir İsrail Saldırı 

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