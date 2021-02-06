- İsrail Başbakanı Netanyahu’dan UCM’nin Filistin Kararına Tepki



- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğuna ilişkin kararına tepki göstererek, “Tamamen antisemitizm” dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail'in 1967 Ortadoğu savaşında işgal ettiği Filistin topraklarında işlenen suçlarda mahkemenin yargı yetkisi olduğu kararına tepki gösterdi. Netanyahu, "UCM’nin verdiği karar doğrultusunda İsrail savaş suçuyla yargılanırsa bu, tamamen antisemitizmdir. Naziler tarafından yapılan Holokost gibi Yahudi halkına yönelik zulmü önlemek için kurulan mahkeme, şimdi Yahudi devletini hedef alıyor" dedi.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in demokratik bir ülke olduğunu öne sürerek, UCM’nin neredeyse her gün zulüm işleyen İran ve Suriye gibi “acımasız diktatörlükleri soruşturmayı reddettiğini” iddia etti. UCM, dün İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarında mahkemenin yargı yetkisi bulunduğuna karar vermişti.



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