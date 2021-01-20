- İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ve Harris'i tebrik etti



- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 46'ncı ABD başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederek, ABD ile İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirme çağrısında bulundu. Netanyahu, “ABD-İsrail ittifakını güçlendirmek, İsrail ile Arap dünyası arasındaki barışın kapsamını genişletmeye devam etmek ve aralarında başta İran'ın oluşturduğu tehdit olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.





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