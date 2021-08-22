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- İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek

- İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek

-Bennett’in açıklaması

( KAHİRE ) KAHİRE

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- İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'nin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Mısır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'nin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Mısır'ı ziyaret edeceğini ifade etti.
Bennett, ziyaret sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve genişletmek amacıyla görüşmelerde bulunacağını açıkladı.
Bennet'in Mısır'a gitmeden önce 26 Ağustos’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman dün yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Bennet'in ABD'den döndükten sonra Mısır'ı ziyaret edeceğini ve Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile görüşeceğini bildirmişti.
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