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- İsrail Başbakanı Bennett: 'Gazze Şeridi'nden başlatılan herhangi bir saldırıya sert bir şekilde karşılık verilecek'
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- İsrail Başbakanı Bennett: 'Gazze Şeridi'nden başlatılan herhangi bir saldırıya sert bir şekilde karşılık verilecek'

- İsrail Başbakanı Bennett: 'Gazze Şeridi'nden başlatılan herhangi bir saldırıya sert bir şekilde karşılık verilecek'

Bennet açıklama

( TEL AVİV ) - İsrail Başbakanı Bennett: "Gazze Şeridi'nden başlatılan herhangi bir saldırıya sert bir şekilde karşılık verilecek" TEL AVİV

Hava Saldırısı Toplantı İnsani Yardım Sınır Kapısı Kabine Toplantısı 


- İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Gazze Şeridi'nden başlatılan herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün haftalık kabine toplantısı sırasında Gazze ile İsrail arasında artan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu. Bennett, "İsrail ordusu yangın çıkaran balonlara tepki olarak dün gece Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.
İşlerin değiştiğini bir kez daha açıklamak istiyorum" dedi.
Gazze Şeridi sakinlerine insani yardım sağlanmasına bir çözüm bulmak için çalışıldığını vurgulayan Bennett, "İsrail sükunet istiyor ve Gazze Şeridi sakinlerine zarar vermek istemiyoruz. Ancak şiddet, balon, yürüyüş ve her türlü kargaşa sert bir yanıtla karşılanacak" ifadelerini kullandı. İsrail savaş uçakları, ateşkese rağmen dün gece Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e atılan balonlara karşılık olarak düzenlendiği açıklanmıştı. İsrail, 10 Mayıs'ta Gazze'ye yaptığı saldırılarından bu yana Gazze'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den geçişlere kısmen izin veriyor. Gazze Şeridi'nde üretim yerlerinin yüzde 90'ının saldırılar sonrasında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çalışamaz durumda olduğu belirtildi.
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