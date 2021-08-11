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- İsrail Başbakanı Bennett, CIA Başkanı William Burns’le İran dosyasını görüştü
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail Başbakanı Bennett, CIA Başkanı William Burns’le İran dosyasını görüştü

- İsrail Başbakanı Bennett, CIA Başkanı William Burns’le İran dosyasını görüştü

Bennett ve Burns'ün görüşmesi

General İran Bakanlık İsrail İstihbarat 

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( TEL AVİV ) TEL AVİV

- İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesini ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile İran dosyasını görüştü. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesini ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Bennett'in dün İsrail'e gelen Burns'ü Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı karargahında kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "İki taraf, İsrail ve ABD arasında istihbarat ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı. Orta Doğu'daki durumu, İran'a odaklanarak konuşan taraflar, bölgesel işbirliğini genişletme ve derinleştirme imkanlarını tartıştı" denildi. Toplantıya Bennett ve Burns’ün yanı sıra İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın yeni Başkanı Eyal Holata, Başbakanın Askeri Sekreteri Tümgeneral Avi Gale ve Siyasi İşler Danışmanı Shemrit Meir katıldı.
Öte yandan CIA Başkanı Burns, dün de Mossad Başkanı Barnea ile İran nükleer dosyası ve işbirliği yapılması planlanan diğer bölgesel sorunlarla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bir araya gelmişti.
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