Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail askerlerinden Kudüs’te yabancı aktivistlere sert müdahale

- İsrail askerlerinden Kudüs’te yabancı aktivistlere sert müdahale

- İsrail askerlerinin yabancı aktivistlere müdahalelerinden görüntüler

( KUDÜS ) KUDÜS

Altın Gözaltı İsrail Asker 


- İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde tahliye edilmek istenen Filistinli aileler ile dayanışma için gelen yabancı aktivistlere müdahale ederek, 1 yabancı aktivisti gözaltına aldı. İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin tahliyesine karşı çıkan göstericilere yönelik sert müdahalelerine bir yenisi daha eklendi. İsrail güçleri tarafından evlerinden tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek olmak için onlarca yabancı aktivist, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişinde bir araya geldi. Daha sonra ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girmek aktivistler, İsrail askerlerinin sert müdahalesine hedef oldu. Müdahale sırasında birçok aktivisti darp eden İsrail askerleri, Filistin bayrağı taşıyan bir aktivisti ise göstericilerin tüm tepkilerine rağmen gözaltına aldı. Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile, 1956 yılından beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948 yılından önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, mahalle sakinleri ise bunu reddediyor.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement