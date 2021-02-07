Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

- İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Olay yeri

Hastane Çatışma İsrail Plastik Mermi İşgal 

-çatışma görüntüsü

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli gözaltına alındı. İsrail askerleri, sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Cenin kentinde bazı bölgelere baskın düzenledi.
Baskında bazı Filistinlerin evlerine zorla giren İsrail güçleri, Filistinlilerle çatıştı. Yerel kaynaklara göre baskın için 15'ten fazla İsrail devriyesi Cenin'e geldi. İsrail güçleri plastik mermi ile 3 Filistinliyi yaralarken, 1 Filistinliyi de gözaltına aldı. Yaralı Filistinliler, aileleri tarafından kentteki hastaneye kaldırıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı