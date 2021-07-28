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- İsrail askerleri, Batı Şeria’da 12 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail askerleri, Batı Şeria’da 12 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

- İsrail askerleri, Batı Şeria’da 12 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

Küçük çocuğun vurulduğu arabadan görüntüler

Hastane Çatışma Altın İsrail Asker 

-Küçük çocuğun hastaneye kaldırıldığı anlar

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bildirildi.
İsrail, Filistinli masumları hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Alaami vurarak öldürdüğü bildirildi.
Filistin basını, küçük çocuğun babasıyla birlikte Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron kenti yakınlarında arabaya binerken göğsünden vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
İsrail ordusu, olayın araştırıldığını açıklarken, o sırada bölge çatışma olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı. Bölge sakinleri ise, bölgede herhangi bir çatışma veya huzursuzluk olmadığını aktardı.
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