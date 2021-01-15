- İsrail askerleri 72 yaşındaki Filistinli adama saldırdı

-detay



( EL HALİL ) EL HALİL



- İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde 72 yaşındaki Filistinli yaşlı adama acımasızca saldırarak gözaltına aldı. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde İsrail işgaline karşı gösteri düzenledi.

Yabancı dayanışma aktivistleri ve barış aktivistlerinin de katıldığı gösteride İsrail işgalini ve suçlarını kınayan sloganlar atıldı. Gösteri sırasında İsrail askerleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçleri, Filistin bayrağını taşıyan 72 yaşındaki Filistinli Süleyman El Hathalin'e saldırdı, ardından gözaltına aldı. Yaşlı adamın nereye götürdüğüne ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan, İsrail askerlerinin Masafer Yatta bölgesindeki gösteriye yaptığı müdahalede 1’i kadın en az 10 Filistinli yaralandı.



loading...