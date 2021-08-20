-Bennett'in açıklaması



( TEL AVİV ) - İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı- İsrail Başbakanı Naftali Bennett Covid-19 aşısının 3. dozunu oldu TEL AVİV



- İsrail'de, 40 yaş üzerindekilere Covid-19 aşısının 3. “güçlendirici” dozunun uygulanmasını onaylanmasının ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 3. dozunu oldu. İsrail’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, İsrail Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, 40 yaşın üzerindekiler için 3. güçlendirici dozu onayladı. Onayın ardından 49 yaşından olan İsrail Başbakanı Naftali Bennett 3. dozunu oldu. Aşı olmadan önce açıklama yapan Benett, “Belirlenen kriterlere sahip olan herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Hepimizin sağlığı için sorumluluğu üstlenin. Hayatla oynamanın sırası değil" ifadelerini kullandı. Alınan yeni kararlara göre, daha önce 50 yaşın üzerindekilere açık olan “güçlendirici” dozu, 40 yaşı üzerinin yanı sıra hamile, öğretmen, sağlık çalışanı, bakım evlerinde ve sosyal yardım programlarındaki personel, mahkum, hapishanedeki gardiyan, aşırı kilolu veya diyabeti olanları kapsayacak. 3. dozu almak için 2. aşı dozundan 5 ay geçmiş olmalı.

