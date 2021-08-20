Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı - İsrail Başbakanı Naftali Bennett Covid-19 aşısının 3. dozunu oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı - İsrail Başbakanı Naftali Bennett Covid-19 aşısının 3. dozunu oldu

- İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı - İsrail Başbakanı Naftali Bennett Covid-19 aşısının 3. dozunu oldu

Bennett'in aşı aldığı görüntü

Aşırı Kilolu Hapishane Sağlık Çalışanı Öğretmen Sosyal Yardım 

-Bennett'in açıklaması

( TEL AVİV ) - İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı- İsrail Başbakanı Naftali Bennett Covid-19 aşısının 3. dozunu oldu TEL AVİV

- İsrail'de, 40 yaş üzerindekilere Covid-19 aşısının 3. “güçlendirici” dozunun uygulanmasını onaylanmasının ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 3. dozunu oldu. İsrail’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, İsrail Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, 40 yaşın üzerindekiler için 3. güçlendirici dozu onayladı. Onayın ardından 49 yaşından olan İsrail Başbakanı Naftali Bennett 3. dozunu oldu. Aşı olmadan önce açıklama yapan Benett, “Belirlenen kriterlere sahip olan herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Hepimizin sağlığı için sorumluluğu üstlenin. Hayatla oynamanın sırası değil" ifadelerini kullandı. Alınan yeni kararlara göre, daha önce 50 yaşın üzerindekilere açık olan “güçlendirici” dozu, 40 yaşı üzerinin yanı sıra hamile, öğretmen, sağlık çalışanı, bakım evlerinde ve sosyal yardım programlarındaki personel, mahkum, hapishanedeki gardiyan, aşırı kilolu veya diyabeti olanları kapsayacak. 3. dozu almak için 2. aşı dozundan 5 ay geçmiş olmalı.
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!Manken Olduğuna Kimse İnanmıyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı