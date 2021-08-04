- İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

- İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Çocukların nereye götürüldüğü ve kimlikleri bilinmiyor. Çevredekiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerine çocukların tutuklamanın yasal olup olmadığını sorulduğu duyuluyor.
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