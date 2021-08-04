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- İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

- İsrail, 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

-Çocukların gözaltına alındığı anlar

Kamera Telefon Kamerası Altın Gözaltı İsrail 

--İsrail güçlerine sorulan soru

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail güçleri işgal altındaki Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Çocukların nereye götürüldüğü ve kimlikleri bilinmiyor. Çevredekiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerine çocukların tutuklamanın yasal olup olmadığını sorulduğu duyuluyor.
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