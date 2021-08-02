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Ispartalılar yangın için seferber oldu
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ispartalılar yangın için seferber oldu

Ispartalılar yangın için seferber oldu

-vatandaşların yangın bölgesine yardım malzemesi için gidecek olan tıra malzeme getirmesi

İlk Müdahale Yardım Malzemesi Yangın İçme Suyu Harekete Geç 

--yardım malzemelerinin tıra yüklenmesi
--tırın yangın bölgesine gitmesi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta Sütçüler Çandır’da meydana gelen yangının ardından Isparta Belediyesi hemen harekete geçti. Bölgeye ilk olarak itfaiye araçları, iş makineleri ve personel gönderen Isparta Belediyesi, daha sonra Ispartalıların da desteği ile su ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 yardım tırı gönderdi. Sütçüler’deki yangın için Isparta Belediyesi kısa sürede harekete geçti. Belediye, bölgeye itfaiye araçlarını, iş makinelerini ve ekiplerini gönderdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın bölgesine gitti. Ayrıca değişik birimlerde görev yapan 100’ün üzerinde personelde yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere otobüsle Sütçüler İlçesine gitti. Yine bölgeye Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip de gönderildi. Ekipler bölgedeki yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahale ve tedavilerini gerçekleştirecek. Isparta belediyesinde bir kriz masası oluşturuldu. Isparta Belediyesi ve vatandaşlar tarafından temin edilen binlerce şişe içme suyu soğuk zincir özellikli bir tır ile bölgeye sevk edildi. İçme suyunun yanı sıra bölgeye ayran, gıda, yangın da kullanılmak üzere kürek, tırmık, eldiven gibi malzemelerde gönderildi. Bölgeye yardımlar devam ediyor. (MEY
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