Ispartalılar pırıt koyununa yöneldi

( ISPARTA )- Bakanlık desteğiyle pırıt koyunlarda et ve süt verimliliğinin artırılması amaçlanıyor ISPARTA



- Isparta’da ‘halk elinde küçükbaş hayvan ıslah’ı projesi kapsamında pırıt koyun yetiştiriliyor. Et ve süt verimliliğini amaçlayan projede üreticilere bakanlık aracılığıyla desteklemeler de verilirken, kentte 82 işletmede 12 bin 600 pırıt koyunu üzerinde çalışmalar sürüyor. Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine büyük önem veriliyor. ‘Halk elinde küçükbaş hayvan ıslah’ projesi de bunlardan bir tanesi. Projeyle küçükbaş hayvanlarda yerli ırklar hem korunuyor hem de ıslah ediliyor. Türkiye’de yetiştirilen koyun ırklarından birisi olan pırıt koyunculuğunun geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(ISUBÜ) iş birliğinde proje yürütülüyor. Proje kapsamında takibi yapılan koyunlara küpe takılarak, ölçümleri yapılıyor. Bu şekilde koyunların gelişimleri izleniyor. “Ülke çapında 23 koyun ırkı 7 tane de keçi ırkı ile çalışılıyor” Proje hakkında bilgi veren ISUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Kaşıkçı, ıslah projelerinin zorlu bir süreç olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Kaşıkçı, “Halk elinde küçükbaş hayvan ıslah projesi bakanlık, üniversite ve illerde damızlık hayvan yetiştiricileri birliği ile çalışılıyor. Projenin en sevindirici tarafı yerli ırklarla çalışılıyor, olması. Ülkemizde bazı yerli ırklar ciddi tükenme sürecine girmişti. Ülke çapında 23 koyun ırkı 7 tane de keçi ırkı ile çalışılıyor. Proje 55 ilde 171 alt proje ile yürütülüyor. Isparta’da 3 alt projeyi yürütüyoruz” dedi.

“Saha çalışmamızda böyle bir genotipi keşfettik” Pırıt koyunun Isparta’nın yerli genotipi olduğunu belirten Prof. Kaşıkçı, aslında bölgenin yerli ırkının dağlıç olduğunu ancak saha çalışmalarında bu genotipi keşfettiklerini söyledi.



Kaşıkçı, “Bir baktık ki bu yüzde 90 oranında Isparta bölgesinde yaygınlaşmış bu ırk üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Duygu Kaşıkçı, toplamda 82 işletmede 12 bin 600 pırıt koyunu üzerinde çalıştıklarını söyledi.



"Proje kapsamında 9 milyon 325 bin TL çiftçilerimize girdi sağlandı” Projeye Tarım ve Orman Bakanlığı da destek veriyor. Desteklemelerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Bayram Demir, “İlimizde 2 adet koyun 1 adette keçi projesi uygulanmakta, her bir koyun için 40 TL, doğmuş her bir kuzu için de 40 tl olmak üzere desteklemede bulunmaktayız. Kuzu sayısı birden fazla bulunursa 40 TL ile çarpmaktayız. Şimdiye kadar ilimizde bu proje kapsamında 9 milyon 325 bin TL çiftçilerimize girdi sağlanmış ve çiftçilerimiz desteklenmek yoluyla ellerindeki hayvanların vasıflarını yükseltilmesi verim artışı, kuzu yavrulama artışı sağlanarak kayıt dışı çalışan çiftçilerimizi kayıt altına almış oluyoruz” diye konuştu.

“Et ve süt verimliliği açısından faydalı bir proje” Isparta Koyun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Köroğlu, yürütülen pırıt koyunu projesinin sonuçlarının hem vatandaşlar hem de üreticiler açısından olumlu olduğunu belirtti.

Köroğlu, "Pırıt koyun projesi için yetiştiricimizin yanındayız. Islah projeleri kendi bulunduğumuz bölgedeki pırıt koyunların et ve süt yönünden daha iyi duruma gelmesi için yapılıyor. Sonuçlar çok mükemmel. Vatandaşlarımız üretmeye devam ediyor. Bu projelerin normal desteklemelerin dışında daha çok önemli olduğunu düşünüyor ve devam etmesini istiyoruz. Bölgemizde pırıt koyun ve kıl keçi var. Bu proje vatandaşa maddi açıdan da destek veriyor. Bu proje et ve süt verimliliği açısından faydalı olduğu için bölgemizde kaliteli hayvanların yetişmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.