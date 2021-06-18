Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ISPARTA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta'da

ISPARTA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta'da

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın belediye ziyareti - Özkaldı'ya hediye takdimi - Özkaldı'nın valilik ziyareti - Özkaldı'nın valilik şeref defterini imzalaması - Özkaldı'nın valilikten ayrılmasıTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta 'daISPARTA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Isparta ziyaretlerde bulundu.İlk olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmeni ziyaret eden Özkaldı, Başdeğirmen'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.Ziyarette Başdeğirmen, Özkaldı'ya tablo ve gül kozmetik ürünlerinden oluşan bir sepet takdim etti.Ardından Valiliğe geçen Özkaldı, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ömer Seymenoğlu ile bir süre makamında görüştü.Ziyarette Seymenoğlu da Özkaldı'ya, hediye verdi.

Sparta Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement