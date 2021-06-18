ISPARTA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta'da
- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın belediye ziyareti - Özkaldı'ya hediye takdimi - Özkaldı'nın valilik ziyareti - Özkaldı'nın valilik şeref defterini imzalaması - Özkaldı'nın valilikten ayrılmasıTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta 'daISPARTA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Isparta ziyaretlerde bulundu.İlk olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmeni ziyaret eden Özkaldı, Başdeğirmen'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.Ziyarette Başdeğirmen, Özkaldı'ya tablo ve gül kozmetik ürünlerinden oluşan bir sepet takdim etti.Ardından Valiliğe geçen Özkaldı, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ömer Seymenoğlu ile bir süre makamında görüştü.Ziyarette Seymenoğlu da Özkaldı'ya, hediye verdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım