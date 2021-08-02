Isparta Sütçüler’deki yangın genişliyor

--Ekip vatandaşların su taşıması

--Yangının söndürülmesi anı



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde ormanlık alanda başlayan yangın genişleyerek devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde saat 11.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş alana yayılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Çandır köyünde bazı evlere sıçradı. Ekipler evleri kurtarmak için büyük mücadele veriyor. Yangın ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle batı yönde genişleyerek ilerliyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 100’ün üzerinde personel, 12 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 10 dozer ile Isparta Belediyesi ve çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Vatandaşlar da yangının köyde yayılmaması için büyük çaba sarf ediyor. Yangına su tankerleri ile müdahale eden vatandaşlar, tırmık ve küreklerle de yayılmasını engellemeye çalışıyor. (ASA-

