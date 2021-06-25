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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ISPARTA - Su kazanında bayılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ISPARTA - Su kazanında bayılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- İşçilerin boya yaptığı kazan - İtfaiye ekiplerinin baygın durumdaki işçileri kazandan çıkartması - İşçilerin sedyeye yatırılması - Sağlık ekipleri - İşçilere oksijen verilmesi Isparta 'da su kazanında bayılan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıISPARTA (AA) - Isparta 'da boya yapmak için girdikleri su kazanında oksijen azlığı nedeniyle bayılan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kent merkezindeki bir inşaatta çalışan işçiler Tahsin Taşçı ve Uğur Kürkçü boya yapmak için su kazanına girdi.Bu sırada diğer işçiler uzun süredir kazandan çıkmayan Taşçı ve Kürkçü'nün baygınlık geçirdiğini fark etti.İhbar üzerine inşaata 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazana giren itfaiye ekipleri, işçileri çıkarttı.İşçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Su Hastane Sparta Oksijen Sağlık Ekipleri 

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