ISPARTA - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- Boş cadde ve sokaklar - Polis ekiplerinin sokaktaki vatandaşlara uyarılarda bulunmasıISPARTA - Isparta Isparta 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boş kaldı.Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu. Marketler, alışveriş merkezleri, berberler kapandı. Polis ekipleri, sokaktaki vatandaşlara kimlik sordu, kısıtlama hakkında bilgilendirmeler yaptı.
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