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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ISPARTA - Sokağa çıkma kısıtlaması

ISPARTA - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntüler - Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüISPARTA (AA) - İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Isparta 'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Isparta 'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.

Koronavirüs Sparta 

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