ISPARTA - Silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
- Arama yapılması - Kaçak silah ve şarjörlerin bulunması Isparta 'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıISPARTA (AA) - Isparta 'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak silah ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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