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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ISPARTA - Sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

ISPARTA - Sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

- Sokakta hazır bekleyen 112 acil servis aracı - Emniyet ekiplerinin gelişi - Balkondan görünüm - Sağlık ekiplerinin cihazlarla apartmandan çıkması - Cenazenin tabutla taşınması Isparta 'da sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybettiISPARTA (AA) - Isparta 'da bir sevgi evinin dördüncü katından düşen 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan sevgi evinin dördüncü katındaki balkona çıkan Kadriye A, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, beton zemine düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekibinin olayın yaşandığı evin çevresinde yaptığı incelemenin ardından, Kadriye A'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Acil Servis Genç Kız 112 Acil Servis Polis Ekipleri Servis Aracı 

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