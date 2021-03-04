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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ISPARTA - Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

ISPARTA - Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

- Olay yeri - Kaza yapan araç Isparta 'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralıISPARTA (AA) - Isparta 'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.Ahmet Cemil K'nin kullandığı 34 BVL 913 plakalı otomobil, 106 Cadde Pürlü Kavşağı mevkisinde dereye devrildi.Kazada, sürücü ile otomobildeki Yasin K. ve Serdar A. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Cemil K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Bild Sparta Polis Ekipleri 

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