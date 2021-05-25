Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ISPARTA - Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı

ISPARTA - Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadı

- Konvoydan görüntü - Taraftarlardan görüntüler - Havai fişek gösterisiMisli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor taraftarları sevinç yaşadıISPARTA (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig play - off finalinde Bursa Yıldırımspor'a penaltı atışlarıyla 4 - 1 üstünlük sağlayan Isparta 32 Spor'un Misli.com 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla karşılandı.Mimarsinan Caddesi'nde bir araya gelen Isparta 32 taraftarları araçlarıyla konvoy oluşturdu. Buradan tezahürat eşliğinde hareket eden araçlar şehir turu attı.Daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda toplanarak takımlarının formaları ve bayraklarıyla sevinç yaşayan taraftarlar meşale yakarak slogan attı.Çevrede önlem alan polis ekiplerinin taraftarları sık sık maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyardığı görüldü.

Sparta Tezahür Tezahürat Polis Ekipleri Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement