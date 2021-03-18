ISPARTA - Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı
- Kumar oynanan yere baskı Isparta 'da kumar oynayan ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldıISPARTA (AA) - Isparta 'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, bulunan 8 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 552 lira ceza yazıldı.İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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