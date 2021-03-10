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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ISPARTA - Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı fotoğraf sergisi açıldı

ISPARTA - Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı fotoğraf sergisi açıldı

- Fotoğraf sergisinden görüntüler - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Isparta Kudüs Platformu adına açıklama yapan Mesut Çelikol'ın açıklaması - Dua edilmesi Isparta 'da Kudüs ve Mescid - i Aksa temalı fotoğraf sergisi açıldıISPARTA (AA) - Isparta 'da Miraç Kandili ve Kudüs Haftası dolayısıyla Kudüs ve Mescid - i Aksa temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.
Yaklaşık 20 fotoğraf, kent merkezindeki Kaymak Kapı Meydanı'nda sergilendi.Sergi açılışında Kur'an - ı Kerim okundu ve Isparta Müftüsü Mahmut Şahin tarafından dua edildi. Isparta Kudüs Platformu adına açıklama yapan Mesut Çelikol, Miraç hadisesinin gerçekleştiği Mescid - i Aksa ve bulunduğu Kudüs şehrinin İslam için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kendileri için Kudüs'ün hürriyetine kavuşmasının imkan değil, iman meselesi olduğunu kaydeden Çelikol, "Biliyoruz ki ecdadımız İslam ümmetinin birliğine yüzlerce yıl sahip çıkmıştır. Ne yazık ki, günümüzde İslam ümmeti birliğini kaybetmiş, bunun sonucu olarak Kudüs ve Mescid - i Aksa, siyonistlerin işgaline, zulmüne ve şiddetine maruz kalmıştır." dedi.
Mazlum halkların son dönemde özgürlük umudunun Türkiye olduğunu ifade eden Çelikol, şöyle devam etti:"Diyanet İşleri Başkanlığımız, 8 - 14 Mart'ı Kudüs Haftası olarak ilan ederek hissiyatımızı paylaşmıştır. Bizler her fırsatta İslami sorumluğumuzu ve değerlerimizin farkındalığını ortaya koymaya devam edeceğiz. Mesleklerimizde, ticaretimizde, bilimde ve her alanda ibadet şuuru ve hassasiyetiyle davrandığımız zaman Allah'ın izniyle işgaller ve zulümler bir gün son bulacaktır. Kutsal beldelerimiz hürriyete kavuşacaktır.

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