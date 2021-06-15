ISPARTA - Köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
- Köpek kulübesi önü - İtfaiye ekibinin yılanı yakalaması Isparta 'da köpek kulübesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardıISPARTA (AA) - Isparta 'da bir evin avlusundaki köpek kulübesine giren yılan itfaiye ekibi bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.Merkeze bağlı Deregümü köyünde, bir evin avlusunda köpeğin sürekli havlamasından şüphelenenler kulübeye giren yılanı gördü.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yılanı köpeğin kulübesinden çıkardı.Yakalanan yılan güvenli bir alanda doğal ortamına bırakıldı.
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