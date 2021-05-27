ISPARTA - Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarına çiçek bırakması - Mezar başında dua etmesi - Anıt mezarda bulunan anı defterini imzalaması - Kılıçdaroğlu'nun vefat eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesini evinde ziyaret etmesi - Taziye evindekilerle selamlaşması - Kılıçdaroğlu'na çiçek hediye edilmesiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta 'daISPARTA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta 'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de yer alan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti ve vefat eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesini evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.
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