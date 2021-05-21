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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ISPARTA - Kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

ISPARTA - Kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

- Akrabalar arasında kavga - Olay yerine gelen jandarma ekibi Isparta 'da kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındıISPARTA (AA) - Isparta 'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı.İddiaya göre, Hızır M. kayınbiraderi Mevlut A'nın kullandığı 32 SB 246 plakalı aracın önünü Armutlu köyü mevkisinde traktörle kesti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hızır M. av tüfeğiyle Mevlut A'yı yaraladı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bacağından yaralanan Mevlut A. sağlık ekibince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hızır M. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık Ekibi Jandarma Kayınbirader Karaağa Karaağaç 

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