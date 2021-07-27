ISPARTA - Kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyor

- Veli Karaboğa’nın kızının yaşadığı ev - Karaboğa'nın oğlu Yükselen Karaboğa ile röportaj - Veli Karaboğa’nın kızı Döndü Tonguç ile röportaj Isparta 'da kaybolan 80 yaşındaki kişi aranıyorISPARTA (AA) - Isparta 'da 20 gündür kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kayıp kişi aranıyor.Emre Mahallesi’ndeki ikametinden 7 Temmuz'da ayrılan Veli Karaboğa'nın eve dönmemesi üzerine polise başvuran çocukları, kayıp ihbarında bulundu.Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor.Karaboğa'nın oğlu Yükselen Karaboğa, gazetecilere, babasının yalnız yaşadığını söyledi.
Babasının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karaboğa, "Babam arada gider, sonra gelirdi. 1 yıl boyunca Antalya'dan aldık geldik. Hatta en son Antalya'da motosiklet çarpmış, acil servisten aldık. Son 1 aydır iyi durumdaydı. Şimdi 20 gündür kayıp. Hiçbir husumetlisi yok." diye konuştu. Veli Karaboğa’nın kızı Döndü Tonguç da, babası kaybolduğundan beri merak içinde olduğunu ifade etti. Tonguç, babasını görenlerin polise haber vermesini istedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım