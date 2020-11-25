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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ISPARTA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ISPARTA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

- AK Parti Isparta Kadın Kolları üyeleri - AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Kösenin açıklaması - Isparta AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddette başvuranlarla çetin mücadelelerin devam edeceğini söyledi.

Kadınların Allah'ın yarattığı kıymetli bir varlık olduğunu ifade eden Köse, "Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşıdır. Dünya tarihini yazan iki şairden birisidir. AK Parti kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıldır kadının hayatın kaybedilmez bir parçası olduğu inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle sonuna kadar mücadele etmiştir." diye konuştu.

Şehit Lyon Sparta Peygamber 

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