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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ISPARTA - İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza

ISPARTA - İş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira ceza

- Operasyon düzenlenen iş yeri - Şüphelilerin gözaltına alınması Isparta 'da iş yerinde kumar oynayan 30 kişiye 127 bin 575 lira cezaISPARTA (AA) - Isparta 'da bir iş yerinde kumar oynayan 30 kişiye toplam 127 bin 575 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ruhsatsız olduğunu tespit edilen iş yerinde, 30 kişinin kumar oynadığı belirlendi.Bu kişilere kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 127 bin 575 lira ceza verildi.
İşletme sahipleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Koronavirüs Sparta Harekete Geç 

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