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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ISPARTA - Gül korteji düzenlendi

ISPARTA - Gül korteji düzenlendi

- Kortejden görüntü - Korteje katılan bisikletler, motosiklet ve offroad guruplarından görüntü - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun vatandaşların üzerine gül serpmesi - Isparta Valisi Ömer seymenoğlu'nun açıklaması - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in açıklamasıISPARTA (AA) - Isparta 'da düzenlenen gül korteji, renkli görüntüler oluşturdu. Isparta Belediyesince düzenlenen kortej, belediye binası önünden hareket etti. Bando takımının eşliğinde tur atan konvoydaki araçlardan vatandaşların üzerine gül suyu ile gül çiçeği serpildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen korteji selamladı.Bisiklet, motosiklet, offroad gruplarının da yer aldığı kortejde, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kortejin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle gül festivalinin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Vatandaşların desteğiyle salgının üstesinden geleceklerini belirten Seymenoğlu, "Önümüzdeki süreçte başta gül festivali olmak üzere daha büyük katılım ve organizasyonlarla tekrar kutlamış olacağız. Şehrimizin bu tür etkinliklere ihtiyacı var." dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise gül denilince akla Isparta 'nın geldiğini belirterek, "Etkinliğimiz çok güzel oldu. İnsanlarımız bunu özlemişler. Gül kokuları içerisinde bu günümüzü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sparta Festival Bisiklet Halk Oyunları 

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