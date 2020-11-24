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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ISPARTA - Evine silahlı saldırı düzenlenen Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak

ISPARTA - Evine silahlı saldırı düzenlenen Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak

- Çiçekpınar beldesi Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın açıklamalarıGÜNCELLEME - Isparta 'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırıBELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİISPARTA (AA) - Isparta 'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesi Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu. Belediye Başkanı Memiş Kaynak, yaptığı açıklamada, dün gece yatmaya hazırlandığı sırada tüfekle eve saldırıda bulunulduğunu bildirdi. Kolluk kuvvetlerinin kamera kayıtlarını incelediğini aktaran Kaynak, "Bunu yapanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Jandarma Silahlı Saldırı Karaağa Karaağaç Saldırı 

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