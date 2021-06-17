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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ISPARTA - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

ISPARTA - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

- Çalca Tepesi'nde düzenlenen tören - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için dua edilmesi - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sunması - Saygı duruşunda bulunulmasıDokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldıISPARTA (AA) - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6. yılında memleketi Isparta 'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an - ı Kerim okundu, dua edildi.Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal da Demirel'in anıt mezarına çelenk sunarak dua etti.Tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de katıldı.

İslam Sparta İslamköy Karahisar Anıt Mezar 

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