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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ISPARTA - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, semt pazarını gezdi

ISPARTA - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, semt pazarını gezdi

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile pazardaki bir vatandaş arasında geçen diyalog - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi, esnaf ziyareti - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın parkta oturan vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Anıt mezarını ve müzesini ziyaret etmesi, müze defterini yazması ve partililerle sohbetiDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta 'da semt pazarını gezdiISPARTA (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Isparta 'da semt pazarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Babacan, partisinin Merkez İlçe Kongresi'nin ardından kentte cuma pazarını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.Pazarda bir vatandaş, Babacan'a AK Parti'den niye ayrıldığını sorarak, "Terörle işbirliği yaptığınız müddetçe işin zor. Terörle işbirliği yapıyorsunuz daha nasıl yapacaksınız. Bizim çoluğumuzu çocuğumuzu öldürenlerle iş birliği yapıyorsunuz. Daha nasıl yapacaksınız onların içindesiniz. Onların içine girdiğin zaman sen de onlardan olursun. Ben böyle konuşuyorum bunu sen değerlendireceksin doğru mu yanlış mı?" diye konuştu.
Babacan da vatandaşa, "Konuşmak ayrı iş birliği ayrı bir şey, biz siyasette herkesle konuşuruz. İş birliği yok, biz ne yapıyoruz? Herkesle konuşuyoruz." dedi.
Daha sonra pazarcılarla da konuşan Babacan, Atatürk Parkı'nda oturan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Babacan, şehir turunun ardından Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Anıt mezarını ve müzesini ziyaret etti.Müze defterine düşüncelerini yazan Babacan, partililerle Gönen ilçesine giderek İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.Buradan Keçiborlu ilçesine geçen Babacan, teşkilat mensuplarıyla tanıştıktan sonra kentten ayrıldı.

Pazarcı Hatıra Fotoğrafı Diyalog İslamköy Semt Pazarı 

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