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Isparta’daki Çandır köyünde söndürülen alanlar görüntülendi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Isparta’daki Çandır köyünde söndürülen alanlar görüntülendi

Isparta’daki Çandır köyünde söndürülen alanlar görüntülendi

-Çandır köyündeki söndürülen ormanlık alan drone görüntüsü

Hasan Gören İş Makinesi Karahisar Hasar Tespit Helikopter 

--Yazılı kanyon ve etrafındaki söndürülen alanlar drone görüntüsü
--Helikopterin su alması
--Söndürülen alan detay

( ISPARTA - DRONE) ISPARTA

- Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangın ikinci gününde 3 köy ve 2 mahallede devam ederken, söndürülen alanlar havadan görüntülendi. Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede etrafındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Isparta ve çevre ilçeler ile Burdur, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden de çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Vatandaşlar da ekiplere her türlü desteği veriyor. İlk gün Çandır köyü, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ile Camili ve Yıldız mahallerinde etkili olan yangın bugün Selimler köyü, Yıldız mahallesi ve Bayduş mahallelerinde devam etti. Yangına 1 uçak, 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personel ve belediye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangında Çandır köyünde 15 ev hasar görürken, dumandan etkilenen 20 kişi de ayakta tedavi edildi. Söndürülen alanlar havadan görüntülendi Yangında söndürülen alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde Çandır köyündeki ormanlık alan ile Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın etrafındaki alanların tamamen yandığı görülüyor. Isparta’nın doğa harikası bir yere sahip olan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın etrafındaki ormanlık alanlarının küle dönmesi görenleri hüzne boğdu. Öte yandan bölgede yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları da başladı.
Ekipler evleri hasan gören vatandaşlarla görüşerek bilgilerini alırken, tarımsal alanlara ilişkin zarar tespitinin yangının tamamen söndürülmesinin ardından başlayacağı öğrenildi. (ASA-
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