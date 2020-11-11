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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta’daki bıçaklı kavgada kameraya böyle yansıdı

Isparta’daki bıçaklı kavgada kameraya böyle yansıdı

-kavganın olduğu yerden detay görüntü yerde kan izi

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi 112 Acil Servis Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-- güvenlik kamera örüntüsü bıçaklama ve kaçma anı
-- hastaneden detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1738 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Osman K. ile A.S.K arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.S.K, cebinden çıkardığı bıçakla Osman K.’yı boğazından bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osman K., Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman K., hastanede yaklaşık bir saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayın ardından A.S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kavga güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan kavga anı sokak üzerinde bulunan bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartışma sırasında Osman K.’nın, A.S.K’yı eliyle ittiği ve bu sırada A.S.K.’nın cebinden çıkardığı bıçakla Osman K.’yı boğazından bıçakladığı görülüyor. (NB-ASA-
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