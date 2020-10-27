Isparta’da yürüme engelli anne 17 yıl sonra kızının kabrine gidebildi

--Mezarlık içindeki toprak yol

--Kızın mezarından detay

--Belediye işçileri yola taş döşeme görüntüsü

--Babanın mezara gelişi ve açıklaması

--Annenin yeni yapılan yoldan mezara gelişi ve dua

--Annenin gidişi



( ISPARTA ) -- Yolu olmayan mezarlığa yürüme engelli anne için özel yol yapıldı ISPARTA



- Isparta’da yaşayan yürüme engelli Nihal Yalçınkaya, 2003 yılında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ecem Su’nun yol olmadığı için gidemediği mezarına Isparta Belediyesi'nin yaptığı yol sayesinde 17 yıl sonra giderek dua etti. Manisa’da 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında Hasan-Nihal Yalçınkaya çiftinin 3 yaşındaki kızları Ecem Su Yalçınkaya hayatını kaybetti. Anne Nihal Yalçınkaya da yürüme engelli kaldı. Anne yürüme engelli olduğu için Isparta Gülcü Mezarlığındaki kızının kabri başına gidemiyordu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen durumdan haberdar oldu. Engelli anne için mezarlığın girişinden kızlarının kabrine kadar özel olarak yol yapıldı. Anne Nihal Yalçınkaya 17 yıl sonra kızının kabri başına engelli sandalyesi ile gitti ve dua etti. Eşinin artık kızının kabri başında dua edebildiğini belirten Baba Hasan Yalçınkaya, yapılan çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Yalçınkaya, “2003 yılında elim bir trafik kazası sonucu eşim engelli halde, çocuğumuz Ecem Su’yu trafik kazasında kaybettik. Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in böyle duyarlı bir şekilde hizmet anlayışında olması beni çok sevindirdi. Çok duygulandırdı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, yüce rabbim sağlık ve sıhhat versin. Başarı versin. Eşim şu anda engelli olduğu için gelemedi. Ama eşimle birlikte Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür edeceğiz. Sayın Belediye Başkanımız bizi çok mutlu etti. Bu hizmet engellilere verdiği önemin bir göstergesi. Eşim dua edeceği zamanlarda buraya gelemiyordu. Artık eşim, çocuğunun başında duasını yapacak. Sayın Belediye Başkanımız bizi çok memnun etti. Allah da onu memnun etsin. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Gülcü Mezarlığındaki yol yapımının tamamlanmasının ardından acılı anne engelli sandalyesiyle 17 yıl önce kazada kaybettiği kızının kabrine giderek dua etti. (AS-ÖK-Y)



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