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- Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

- Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

-Ambulans görüntü

Yaşlı Kadın Hastane Sağlık Ekibi Cenaze Sağlık Ekipleri 

--Ambulansın gidişi
--Kadının yaşadığı evden görüntü
--Polis ve yakınlarından görüntü
--Doktorun eve girmesi
--Ev önünden detaylar

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da kızıyla birlikte yaşayan 89 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Yedişehitler Mahallesi 2917 sokaktaki 4 katlı bir binanın 3’üncü katında yaşayan Huma A.’yı yatağında hareketsiz gören kızı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Huma A.’nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Huma A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Huma A.’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. (ASA-İA-
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