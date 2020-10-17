Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Isparta’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Isparta’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay yerinden görüntüler

Hastane Cenaze Sparta Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin evden çıkarılması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki Celalettin Kunkart evinde ölü olarak bulundu. Olay Işıkkent Mahallesi 5609 sokaktaki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Celalattin Kunkart’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kunkart’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Kunkart’ın öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kunkart’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kunkart’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı