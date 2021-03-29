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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi

Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi

-Polislerin sırt çantasından uyuşturucu çıkarması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Harekete Geç 

--Polislerin uyuşturucuyu çıkarması
--Şüphelinin adliyeye getirilişi
--Adliye giriş detay

( ISPARTA ) Isparta’da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi- Diyarbakır’dan Isparta’ya 15 kilo 272 gram uyuşturucu getiren zehir tacirine operasyon- Narkotik köpeğin bulamaması için uyuşturucuyu mazota bandırmış ISPARTA

- Isparta’da emniyet ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan bir şüphelinin otobüsle Isparta’ya yüklü bir miktar uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. 27 Mart günü saat 22.15 sıralarında otobüsten inen şüpheli Z.Ö.’ye operasyon düzenlendi.
Şüphelinin valiz ve sırt çantası aramasında 14 adet siyah poşet ve şeffaf streç filme sarılı 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklanarak,vcezaevine gönderildi. Yakalanmamak için mazota bandırmış Öte yandan şüphelinin poşetlere ve streçe sardığı esrarı narkotik köpeğin yakalamaması için mazota bandırdığı öğrenildi. (ASA-
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