Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

-Hayatını kaybedenlerin olay yerinde üzerine battaniye örtülmüş görüntüsü -Kazaya karışan araçlardan görüntü -Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları -Genel detaylar
( ISPARTA -2) ISPARTA
- Isparta'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Kaza saat 16:00 sıralarında Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 ER 460 plakalı ticari araç ile 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
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