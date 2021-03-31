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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Sparta Ticari Araç 

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-detaylar

( ISPARTA -1) ISPARTA

- Isparta'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16:00 sıralarında Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 ER 460 plakalı ticari araç ile 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
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