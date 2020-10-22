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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Isparta’da tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Isparta’da tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Adliye giriş detay

Polis Hastane Sparta Avcılık 

-Şahsın çıkarılışı ve araca bindirilişi
-Arşiv görüntüler

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta'da tartıştığı eşini silahla elinden yaralayan ve kızıyla kendisini eve kilitledikten 3 saat sonra ikna edilerek, teslim olan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Modernevler Mahallesi 102’nci cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İnayet K., kızı E.K.’yı görmek için eşi Ayfer K.’nın evine geldi. Çift arasında çıkan tartışmada İnayet K., eşi Ayfer K.’yı silahla elinden yaraladı. Ayfer K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Daha sonra kızı E.K. ile kendisini eve kilitleyen İnayet K., polisin çabaları sonucunda 3 saatin ardından ikna edilerek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İnayet K., savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. İnayet K., mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (ASA-NB-
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