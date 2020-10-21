Isparta'da tartıştığı eşini silahla elinden yaralayıp küçük kızıyla birlikte kendini eve kapattı

-Ekiplerin ikna çalışması

-Adam ve kızının detayları



( ISPARTA )- Polise teslim olmayan adamı ikna çalışmaları sürüyor ISPARTA



- Isparta'da henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşini silahla elinden yaralayan adam, polise teslim olmamak için direniyor. Kızıyla birlikte evin balkonunda bulunan adamı ikna çalışmaları sürüyor. Olay, saat 16.00 sıralarında Modernevler Mahallesi 102’nci cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı eşi tarafından silahla elinden yaralanan kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polise teslim olmamak için kızıyla balkona geçen ve ismi henüz belirlenemeyen adam ise yaklaşık bir saattir ikna edilmeye çalışılıyor. (HFV-



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