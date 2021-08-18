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- Isparta'da şüpheli su sayacı paniği
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

- Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

-şüpheli dijital paket

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri 

--polisin güvenlik şeridi çekmesi
--bomba imha uzmanının paketi incelemesi
--vatandaşların uzaklaştırılması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta'da valilik binası yanındaki parka bırakılan dijital su sayacı polis ekipleri alarma geçirdi. Kutlubey Mahallesi üzerindeki valilik binasının yanındaki parktaki bir bankın üzerinde şüpheli paket ihbarıyla ekipler harekete geçti. Polis, parkın her iki tarafına güvenlik şeridi çekip yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanı şüpheli materyalin dijital su sayacı olduğunu belirledi. Sayaca el konulurken, alınan önlemlerde kaldırıldı. (MEY-İA-
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