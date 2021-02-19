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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Polisin gardıropta saklanan silahın yakalanması

Adli Kontrol Akalan Sparta Ruhsatsız Silah Irak 

-Kovada poşette silahların ele geçirilmesi

( ISPARTA )- Ruhsatsız silahlar gardırop ve kova içerisinde poşete saklanmış halde bulundu ISPARTA

- Isparta’da emniyet ekipleri düzenledikleri operasyonda gardırop ve kova içerisinde poşetlere saklanmış halde 4 ruhsatsız silah ile 50 adet fişek ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Şubat tarihinde bir şahsın ikametine ve işyerine operasyon düzenledi.
Operasyonda gardırop ve kova içerisinde poşete saklanmış halde 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 50 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs 17 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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