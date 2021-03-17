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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta’da polisten kumar baskını

Isparta’da polisten kumar baskını

-Kumar baskını görüntüsü

( ISPARTA )- Kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza ISPARTA

Kambi Polis Para Cezası Sparta 


- Isparta’da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenledikleri kumar baskınında içeride bulunan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye toplam 34 bin 552 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 16 Mart günü saat 00.30 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Baskında içeride 8 kişinin bulunduğu ve adresin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği belirlendi. Yapılan aramada masa üzerinde ve çeşitli yerlerde saklanmış 494 adet iskambil kâğıdı, 129 adet okey taşı, 19 adet oyun pulu, 1 adet zar, 1 adet yazboz kâğıdı ve 455 TL para bulunduğu tespit edildi. İkamet sahibi hakkında ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 34 bin 552 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen adres mühürlenerek kapatıldı.
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