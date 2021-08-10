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Isparta’da parmağı pasta aparatına sıkışan kadın, tırnak makasıyla kurtarıldı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Isparta’da parmağı pasta aparatına sıkışan kadın, tırnak makasıyla kurtarıldı

Isparta’da parmağı pasta aparatına sıkışan kadın, tırnak makasıyla kurtarıldı

-Ambulansta kadının parmağındaki aparatın tırnak makasıyla kesilmesi

Sparta Ekmek Fırını Sağlık Ekipleri 

--Aparatın kesilerek çıkarılması
--Kadının parmağına sağlık ekiplerinin müdahalesi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da ekmek fırınında çalışan bir kadın temizlik yaptığı sırada parmağını pasta kreması aparatına sıkıştırdı. Kadının parmağı itfaiye ekipleri tarafından tırnak makası kullanılarak kurtarıldı. Olay öğlen saatlerinde Ayazmana Mahallesi’ndeki oyun parkının karşısındaki ekmek fırınında meydana geldi. Fırında temizlik yapan Melek Uğurlu, parmağını pasta kreması aparatına sıkıştırdı. Parmağını kurtaramayan kadın için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri parmağa sıkışan pasta kreması aparatını tırnak makasıyla keserek çıkardı. Sağlık ekipleri de kurtarılan parmağa müdahale etti. Melek Uğurlu, pasta aparatından parmağının çıkarılmasından sonra “Çok korktum” dedi.
(MEY-ASA-İA-
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